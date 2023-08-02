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Лукашенко: Никаких 100 бойцов ЧВК «Вагнер» у границ с Польшей нет, а если есть - это учения
Лукашенко заверил, что его страна не хочет воевать.

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Некоторое время назад белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что ЧВК «Вагнер» просятся в западную часть страны, чтобы оттуда пойти на экскурсию в Варшаву. Такое заявление было не в шутку воспринято польским правительством, которое пообещало дать решительный ответ на возможные провокации и теперь ещё более усиленно укрепляет границы с Белоруссией.

В этот раз белорусский президент, учитывая накал ситуации, решил всё же развеять информацию о перемещающемуся к границам с Польшей отряду из 100 «вагнеровцев», о котором рассказали в Польше. По словам Лукашенко, бойцы группы «Вагнер» в район Сувалкского коридора не перемещались, а если даже и перемещались, то лишь исключительно с целью передачи боевого опыта белорусским военным.

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Александр Лукашенко добавил, что белорусской армии необходимо обучать личный состав своей армии, ведь она не воюет. И, как он считает, если армия не воевала, то она только наполовину армия.

К тому же белорусский президент решил развеять свои слова про экскурсию «вагнеровцев», сообщив, что они базируются под Осиповичами и никуда не стремятся, выполняя свой приказ. Что насчёт Сувалкского коридора, то Лукашенко выразил своё безразличье к нему и заверил, что Белоруссия воевать не хочет.

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#польша #чвк «вагнер» #белоруссия #лукашенко
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