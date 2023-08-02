Лукашенко заверил, что его страна не хочет воевать.

Некоторое время назад белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что ЧВК «Вагнер» просятся в западную часть страны, чтобы оттуда пойти на экскурсию в Варшаву. Такое заявление было не в шутку воспринято польским правительством, которое пообещало дать решительный ответ на возможные провокации и теперь ещё более усиленно укрепляет границы с Белоруссией.

В этот раз белорусский президент, учитывая накал ситуации, решил всё же развеять информацию о перемещающемуся к границам с Польшей отряду из 100 «вагнеровцев», о котором рассказали в Польше. По словам Лукашенко, бойцы группы «Вагнер» в район Сувалкского коридора не перемещались, а если даже и перемещались, то лишь исключительно с целью передачи боевого опыта белорусским военным.

реклама

Александр Лукашенко добавил, что белорусской армии необходимо обучать личный состав своей армии, ведь она не воюет. И, как он считает, если армия не воевала, то она только наполовину армия.

К тому же белорусский президент решил развеять свои слова про экскурсию «вагнеровцев», сообщив, что они базируются под Осиповичами и никуда не стремятся, выполняя свой приказ. Что насчёт Сувалкского коридора, то Лукашенко выразил своё безразличье к нему и заверил, что Белоруссия воевать не хочет.