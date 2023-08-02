Его полномочия будет исполнять председатель парламента.

Издание Politico опубликовало статью, где рассказало о возможном плане украинского правительства на случай гибели Президента Украины Владимира Зеленского. Основой плана будет законодательное решение, то есть применение статьи 112 конституции Украины, по которой в случае досрочного прекращения полномочий президента, его обязанности до следующих выборов берёт на себя председатель Верховной рады Украины, а так как выборов на время военного положения нет - он по сути займёт место Зеленского.

Нюанс заключается лишь в том, что действующий председатель Верховной рады Украины - Руслан Стефанчук, являющийся членом правящей партии «Слуга народа», не имеет высокого рейтинга доверия среди общественности. Он не пользуется популярностью и среди оппозиционных депутатов, что тоже может создать проблемы.

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Тем не менее, как указывает Politico, в случае гибели Зеленского, управление страной, скорее всего, будет коллективное. Формально Стефанчук будет представлять страну, но существенную роль во внутренней и внешней политике возьмёт на себя глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Министр обороны Алексей Резников. Что насчёт последнего, то эту информацию от Politico можно поставить под сомнение, ведь министра планирует направить послом в Великобританию.

Стоит отметить, что ещё в мае 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подтвердил о плане «Б», по которому ряд чиновников в случае его смерти смогли бы продолжить руководить страной. По его словам, для этого были предприняты все политические решения и Кабинет министров Украины был разделён, чтобы или председатель парламента Стефанчук, или премьер-министр Денис Шмыгаль взяли на себя роль главы государства. Информацию также подтвердил Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, заявивший, что у украинцев есть план на случай гибели Зеленского, который американцы сочли бы за «преемственность правительства»

Известно, что до начала боевых действий на новоизбранного украинского президента было совершено шесть покушений, задокументированных уголовными делами. В 2022 году советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о произошедших десяти покушений на Зеленского. Сам же Владимир Зеленский как-то в интервью сказал, что носит с собой пистолет и умеет с него стрелять, так как украинский президент в плену россиян - это позор для страны.