Американцы отметили, что продовольственная сфера не подвержена санкциям.

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд заявил, что американское правительство готово направить в Северную Корею необходимую гуманитарную помощь, если северокорейские власти откроют границы для американцев.

По словам американского дипломата, северокорейские власти закрыли границы для штатов, поэтому сделали отправку гуманитарных грузов невозможной. Однако открытие границ могло бы позволить как американцам, так и другим странам оказывать КНДР поддержку.

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Линда Томас-Гринфилд отметила, что продовольственная сфера не является объектом санкций Соединённых Штатов Америки и других стран, поэтому мир готово помогать северокорейскому правительству с продовольственной безопасностью страны.

Стоит отметить, что Северная Корея является одной из самых закрытых стран, которая подвержена санкций со стороны большинства стран и международных организаций. Власти страны не стараются вести политику, направленную на снятие экономический ограничений, а уживаются с ними.