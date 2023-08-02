Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Турция построит в Украине завод для обслуживания и ремонта БПЛА Bayraktar
Произойдёт это в рамках Рамочного соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

реклама

В рамках заключённого между Турцией и Украиной Рамочного соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях турецкая компания Baykar Makina, принадлежащая зятю действующего турецкого президента Реджепа Эрдогана, планирует построить на украинских территориях центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко, каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», но не менее важным является создание базы для обслуживания турецких беспилотников на украинских территориях. По его словам, новый проект заложил основу в совместную работу между сторонами, а также создаст новые рабочие места для украинцев.

реклама

Украинский чиновник отметил, что Украине необходимо работать над созданием собственных ремонтных центров и это касается не только беспилотников, но и бронетехники, другой военной техники.

В начале боевых действий украинцы активно применяли турецкие ударные беспилотники для поражения российских танков и другой бронетехники. Одна из возможностей дрона заключается в том, что они позволяют записывать момент поражения цели и передавать картинку даже в случае их повреждения. Это, в свою очередь, породило ряд видеороликов в украинском медиа-пространстве.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #турция #bayraktar #bayraktar tb2 #baykar makina
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Начальник Генштаба Эстонии: Силы ВСУ и ВС РФ равны, контрнаступление идет медленно
Politico: Украина имеет план действий в случае гибели Зеленского
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
20
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
17
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
5
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
8
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
4
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
6
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
+
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Почему слабеющий американский ВПК положит конец союзным отношениям США и Израиля
+

Популярные статьи

Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
21
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
47
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
13
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
253
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
10
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
10
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
30

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
04:05
Пусть отправляют. А мы опять его разнесем. За гораздо меньшие деньги.
В США предложили предоставить Украине $1,1 млрд на поддержку энергосектора
n WWWе
03:56
Пишите статью на такую аудиторию, а от ошибок кровь из глаз идёт((
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
Михаил Авраменко
03:53
Тебя бы тоже на лесоповал не мешало бы отправить, поработать на благо Родины :-)
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
SeTi2019
03:42
Иран 50 лет сидит, Куба еще больше... Санкции вводят быстро, а вот отменяют очень долго. Кстати, те кто тогда продался, им сегодня минимум под 50, а скорее 60 и более лет. И они почему то в продажност...
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
AV
03:38
1-я причина это боль?
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
Artful
03:14
Мало было майнеров, теперь эти с ИИ лезут. Очередной дефицит видеокарт на подходе. Не будет нормальных цен больше с таким раскладом.
ИИ-компании начинают переходить с серверных видеокарт на игровые
Дмитрий Белоусов
03:03
А сколько лет прошло с релиза, не понял? На 6700xt дропы - нет, нет, да появятся с новым драйвером. Чекнуто, буквально вот вот. Будто времена r9 200. Тогда с дровами и софтом вообще кошмар был. У кент...
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Ratchet & Clank: Rift Apart
Дядя Z
02:59
убъют скоро зелю,ему не надо было гавкать на своего хозяина.Говорят парашу пиндосы обратно задумали поставить опять.
Зеленский заявил о подготовке «серьёзных» ударов по территории России
Владимир Добров
02:34
Думаю стоимость одной штуки тоже будет 1 млрд. Малозаметность это не невидимость. Вряд ли это поможет от ПРО.
Бомбардировщик-невидимка B-21 совершил первый испытательный полёт
N1ghtwish
02:33
Кроме 3го пунка один фанатский пи***шь. На Амудище можно куда больше накопать, чем из пальца высасывать: "7. Худшая, чем у Radeon, картинка"
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем