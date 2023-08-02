Произойдёт это в рамках Рамочного соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

В рамках заключённого между Турцией и Украиной Рамочного соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях турецкая компания Baykar Makina, принадлежащая зятю действующего турецкого президента Реджепа Эрдогана, планирует построить на украинских территориях центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко, каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», но не менее важным является создание базы для обслуживания турецких беспилотников на украинских территориях. По его словам, новый проект заложил основу в совместную работу между сторонами, а также создаст новые рабочие места для украинцев.

реклама

Украинский чиновник отметил, что Украине необходимо работать над созданием собственных ремонтных центров и это касается не только беспилотников, но и бронетехники, другой военной техники.

В начале боевых действий украинцы активно применяли турецкие ударные беспилотники для поражения российских танков и другой бронетехники. Одна из возможностей дрона заключается в том, что они позволяют записывать момент поражения цели и передавать картинку даже в случае их повреждения. Это, в свою очередь, породило ряд видеороликов в украинском медиа-пространстве.