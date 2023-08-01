Китайские власти не хотят, чтобы китайские беспилотники использовались в военных целях.

Несмотря на то, что Китай официально не поставляет оружие и военную технику в Россию, китайские компании вполне себе могут поставлять беспилотники или детали для их производства, которые могли быть применены в военных целях. Однако теперь официальный Пекин решил высказать своё мнение насчёт этого, ограничив экспорт оборудования для производства беспилотников заграницу.

Такая мера вступает с 1 сентября и по официальной позиции необходима для обеспечения государственной безопасности. Без специального разрешения китайские компании не смогут экспортировать двигатели для беспилотников мощностью выше 16 кВт, а также поставлять тепловизоры, радиолокаторы и оборудование связи, которое может быть использовано в дронах.

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Министерство коммерции Китая отмечает, что в последнее время беспилотные летательные аппараты расширил свою сферу применения и всё больше растёт риск их использования в военных целях. Представитель китайского правительство в интервью Reuters утверждает, что решение китайцев демонстрирует их позицию ответственной крупной страны, реализацию инициатив в области глобальной безопасности и поддержание мира во всем мире.

Китай имеет большие промышленные возможности по производству беспилотников, которые поставляются как в страны Европы и Соединённые Штаты Америки, так и в Россию. Тем не менее в штатах установлен запрет на закупку китайских дронов для американской армии.