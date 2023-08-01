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Польша размещает на границе с Белоруссией снайперов
Укрепление границ происходит на фоне присутствия группы «Вагнер»

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После того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил о желании «вагнеровцев» пойти на Варшаву с экскурсией, польские власти пообещали принять решительные меры на всевозможные провокации на польско-белорусской границе.

Генеральное командование Вооружённых сил Польши опубликовало в Twitter фотографию присутствия польских снайперов на границе с Белоруссией. Авторы уточнили, что снайперы - мастера разведки, навигации, работы с оружием, а для них характерна уверенность в себе и терпение.

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Ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что группа «Вагнер» может готовить провокацию на границе с польским государством, ведь в район Сувалкского коридора были переброшены около сотни бойцов организации.

Поляки продолжают укреплять границу с Россией(конкретно Калининградом) и Белоруссией, а также наращивать свою военную мощь, готовясь к возможной конфронтацией с российской или белорусской армией. Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин не так давно говорил о сохранении опасности на границе с Белоруссией, где на местные патрули нападают «агрессивные иностранцы»

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#польша #белоруссия
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