В остальном, прекрасная маркиза, без изменений

В сети появилось обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который рассказал о дальнейшей судьбе частной военной компании. Впрочем, стоит начать с того, что ЧВК «Вагнер» теперь больше нет и организация именуется как группа «Вагнер», ведь как таковой частной военной компании по сути никогда и не было.

По словам Пригожина, группа «Вагнер» не испытывает дефицита личного состава и по этой причине приняла решение приостановить набор рекрутов. Также он добавил, что большая часть «вагнеровцев» сейчас в отпуске после затяжных боевых действий. Большая часть личного состава по-прежнему осталась в составе группы, а малая их часть перешла в другие российские силовые структуры.

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Основной сферой деятельности группы «Вагнер» остаётся оказание услуг африканским странам и обучение белорусских военнослужащих. С конкретным спектром задач «вагнеровцы» пока определяются, но, как обозначил Пригожин, все они будут связаны с работой во благо российского государства.

Если исходить из новых реалий, то можно сделать вывод, что пока что Пригожину и его военному формированию не могут доверить участие в боевых действиях, а поэтому остаётся лишь обучать белорусских военных и заниматься тем, чем они занимались раньше - работой в Африке. Скорее всего, отсутствие необходимости пополнять личный состав связана с попросту отсутствием задач для него.