Его передадут украинской армии.

В Офисе генерального прокурора Украины опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что Сумская областная прокуратура организовала передачу военнослужащим Вооружённых сил Украины российского танка Т-80УЕ-1 являющегося по совместительству вещественным доказательством в уголовном производстве.

Как сообщается, мужчина из Сумской области, проживающий в городе Тростянец, во время нахождения населённого пункта под контролем российской армии стал свидетелем того, как российские военнослужащие бросили свой танк Т-80УЕ-1 на поле боя, а он решил приберечь трофей для хозяйства.

реклама

Спустя год ситуация вскрылась: танк был изъят у местного жителя и подлежит передаче украинской армии.

Стоит отметить, что вся брошенная российскими военными техника так или иначе попадает в украинскую армию.