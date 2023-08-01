Британцы при принятии такого решения могли столкнуться с дипломатическими и юридическими сложностями.

Британское издание The Times пишет, что Великобритания планировало внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, однако такую меру пришлось отложить по определённым политическим причинам.

Изначально британское правительство столкнулось с юридическими сложностями, так как частная военная компания действовала на правах военизированного формирования, но ситуация с «амнистией» Евгения Пригожина после его мятежа ещё больше усложнила ситуацию. Дело в том, что российский президент Владимир Путин подтвердил финансирование «вагнеровцев» российским правительством.

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В своём заявление перед Министерством обороны России Путин фактически подтвердил, что российское государство покрывало все расходы ЧВК «Вагнер» и обеспечивало существование организации, хотя раньше это отрицалось. Более того, причастный к частной военной компании холдинг «Конкорд» принимал участие в государственных подрядах.

Если бы британское правительство внесло ЧВК «Вагнер» в чёрный список террористических организаций, то у Великобритании могли бы возникнуть определённые дипломатические и юридические сложности при контакте с Россией, ведь россияне финансировала организацию, которая находилась на их обеспечении.