На это ушло 4 миллиона фунтов.

Издание The Times пишет, что в период с 2010 по 2014 год Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли бы сейчас прийтись на пользу Украине. Причиной тому являлось два фактора: первый - британское правительство признало экономически нецелесообразным их ремонтировать, второй - британцы рассчитывали, что большие войны уже в прошлом и сокращали армию.

На утилизацию танков ушло 4,3 миллиона фунтов. Первоначальное британское правительство закупило в 1990-м году 386 танков Challenger 2, но сейчас планирует сократить их число до 148 единиц, модернизовав до модели Challenger 3.

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Стоит отметить, что Великобритания проводит активную демилитаризацию своего государства, сокращая численность армии и военной техники. В планах британского правительства сократить армию до 73 тысячи бойцов, что является наименьшим количеством со времён Наполеоновской войны.

Ещё в марте помощник начальника Генерального штаба Великобритании генерал-майор Чарльз Коллинз сделал заявление, что британцы должны иметь «стратегическую скромность», признавая свою неспособность самостоятельно действовать в крупных конфликтах, как это было раньше.