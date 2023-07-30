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Украинские власти призвали украинцев подготовиться к ещё более тяжёлой зиме, чем прошлая
Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году - утверждает он.

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Начиная с осени 2022 года по зиму 2023 года украинским жителям пришлось смириться с временным отсутствием света на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Ситуация наладилась только весной 2023 года, однако этим годом может повторится вновь.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году и по этой причине украинцам стоит готовится к более тяжёлой зиме, чем прошлая. Он отмечает, что тогда была сбалансированная полноценная система, проработавшая десятки лет, а сейчас энергетическая инфраструктура повреждена. Украинские власти раньше не могли предполагать, что современное ведение боевых действий предполагает удары по энергетической инфраструктуре.

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Из плюсов он добавил, что сейчас украинские власти имеют понимание ситуации и будут готовится ко всем последствиям, знают как отреагировать на них. В то же время идёт подготовка мобильных групп защиты, в частности зенитных установок, чтобы отражать российские атаки. Как утверждает Подоляк, Россия не обладает тем количеством высокоточного оружия, поэтому в этом году бить могут менее точно по объектам энергетики.

Украинский чиновник призвал украинцев подготовить всё необходимое: зарядные станции, пауэрбанки и вещи, «позволяющие выжить»

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