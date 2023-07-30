Предполагается, что российский президент не хочет обсуждать этот вопрос с турецким президентом.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в виде ряда дипломатов Министерства иностранных дел Турции, рассказало о том, что российский президент Владимир Путин перестал брать телефонные звонки турецкого президента Реджепа Эрдогана, чтобы обсудить с ним «зерновую сделку»

The Wall Street Journal отмечают, что пока в Кремле воздерживаются от обсуждения данного вопроса на уровне лидеров государств, в Турции продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам. Экс-высокопоставленный дипломат турецкого посольства в Москве Гулру Гезер предположил, что Путин ставит под сомнение образ мышления Эрдогана, а сама ситуация с его отказом разговаривать с президентами других государств крайне необычная.

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Ранее Реджеп Эрдоган выразил надежду, что «его друг Путин» хочет продолжения функционирования гуманитарного моста в Чёрном море. Тогда он пообещал провести с ним переговоры после возвращения из турне. Тем не менее, на текущий момент ситуация остаётся без какого-либо продвижения, а российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности вернуться к «зерновой сделки» при выполнении всех их условий.