Их могли затрофеить у россиян.

Издание Financial Times пишет, что украинские военнослужащие используют для ударов по российским позициям боеприпасы, произведённые в Северной Корее. Речь идёт о боеприпасах для реактивных систем залпового огня «Град», действующих на Бахмутском направлении. Большинство из снарядов произведены в 1980-х и 1990-х годах.

Источник издания в лице украинского артиллериста, командующего одной из артиллерийских установок, сообщает, что северокорейские снаряды часто дают осечку и не взрываются, они очень ненадёжны и иногда делают «сумасшедшие вещи»

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Тем не менее, украинские военные продолжают использовать снаряды даже такого качества, поскольку им необходимы любые боеприпасы, которые можно достать.

Очевидно, что прямые поставки боеприпасов для украинской армии от КНДР исключены из-за союзных отношений страны с Россией. Financial Times, основываясь на своих источниках, имеет два варианта их происхождения:

боеприпасы захватили у россиян; боеприпасы конфискованы украинскими союзниками с одного из грузовых кораблей, а после переданы украинцам;