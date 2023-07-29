Он обвиняет страны в антироссийской политике.

Российский певец Олег Газманов выступил с возмущениям в сторону стран Прибалтики, которые он потребовал либо сблизить с Россией, либо наказать(Прямая цитата: «Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить точки над «i»)

По словам российского певца, у прибалтийцев не было выхода в Балтийское море, а Россия якобы отдала Клайпеду Литве. Более того, он рассказывает о том, что россияне передали литовцам Куршскую косу, которая разделена между Россией и Литвой в соответствии с их прилегающими границами.

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Газманов, на которого были наложены санкции, недавно высказывался на этот счёт. Тогда он заявил о незаконном лишении его двух квартир в Италии и Латвии из-за риска, что певец продаст их и передаст деньги в пользу российской армии. В то же время Олега Газманова журналисты спрашивали, почему его старший сын Родион не пошёл служить в российскую армию, что он объяснил отсутствием боевого опыта и поддержкой России другим способом - песнями.

Ранее Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Моравецкий сообщил, что в случае какой-либо угрозы поступающей угрозы в сторону стран Прибалтики или польского государства, противник получит решительный совместный ответ.