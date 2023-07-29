Но, по его словам, никто этого не хочет.

Российский президент Владимир Путин на саммите «Россия - Африка» заявил, что его правительство готово обсуждать условия мирного урегулирования российско-украинского конфликта путём переговоров. Однако, как он утверждает, этого не хотят ни в Киеве, ни на западе.

Путин вспомнил о первых попытках переговоров в Турции, когда россиянам поставили требование отвести свои войска из под Киева, а по итогу переговорный процесс был сорван. Раскрывать условия соглашения, к которым двигались стороны, он отказался.

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Владимир Путин подчеркнул, что в декларации о независимости Украины прописан нейтральный статус, а это имеет принципиальное значение для России, которая испытывает фундаментальную угрозу её интересам. Таким образом он намекнул на то, что евроатлантическая интеграция украинского государства не в интересах российского государства.

Стоит отметить, что в рамках встречи с африканскими лидерами Путин пообещал им очень серьёзно отнестись ко всем идеям, предложенным для урегулирования российско-украинского конфликта. Он также поблагодарил их за отказ от «антироссийской кампании»