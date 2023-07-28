Он считает, что такой шаг наносит серьёзный удар по останкам российско-американских отношений.

В этом месяце американский президент Джо Байден объявил о поставке кассетных боеприпасов украинской армии, объяснив это вынужденной мерой. Американцы попросту были не в состоянии поставлять украинцам артиллерийские снаряды, а у них заканчивались боеприпасы. Такое решение осудили ряд западных стран, включая страны-участники НАТО, и, соответственно, Россия, чьи военные пострадают от нового украинского оружия.

Российский чрезвычайный и полномочный посол в Соединённые Штаты Америки Анатолий Антонов заявил, что Россия будет в своей работе учитывать шаг американской администрации по поставке Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что от российско-американских отношений остались какие-то крохи, а передаче американцами кассетных боеприпасов наносит серьёзный удар по их останкам.

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Стоит отметить, что Украина дала Соединённым Штатам Америки письменные гарантии о неприменении кассетных боеприпасов по российским территориям и населённым пунктам. Однако в российском посольстве считают такие заверения ничтожными.