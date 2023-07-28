Он уволился со службы в этом году.

В июне экс-сотрудник Национального управления военно-космической разведки Соединённых Штатов Америки Дэвид Груш рассказал в интервью The Debrief и Le Parisien о существовании инопланетян, о которых, по его словам, американцы знали ещё в начале ХХ века. Он утверждает, что первый инопланетный аппарат потерпел крушение в 1933 году в Италии при Бенито Муссолини, который скрыл этот факт, но после тайной передачи американцам информации от Ватикана, обломки были перевезены в штаты.

Американский разведки отметил, что сам он не запечатлел инопланетных аппаратов, но имел опыт общения с высокопоставленными сотрудниками спец. служб, которые. участвовали в их поиске и захвате. Груш добавил, что уже как 80 идёт невидимая борьба между правительствами за инопланетные образцы. Дэвид Груш с 2019 года работал в секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов», а после и вовсе стал одним из её руководителей, но в 2023 году ушёл в отставку.

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По факту сведений Дэвида Груша было организовано слушание надзорного подкомитета Конгресса Соединённых Штатов Америки, где он обвинил американское правительство в сокрытии от мира информации о инопланетянах. Конгрессмены должны были заслушать бывшего разведчика и решить, стоит ли ему верить. Дэвид Груш

Все свои свидетельства Груш давал под присягой, поэтому он был осторожен в высказываниях, ведь за неправдивую информацию и клевету ему бы грозила ответственности. Тем не менее он, как и три ветерана американской армии вместе с ним, продолжали убеждать американский парламент в существовании инопланетян. Один из военных ветеранов сообщил, что пришельцы обладают технологиями, с которыми люди ещё не сталкивались. Тем не менее, никто из окружения Груша, как и он сам, не предъявили весомых доказательств существования инопланетных существ, опираясь на строгую секретность информации.

Американский экс-разведчик также утверждает, что американские власти имеют биологические образцы, работающие вне законов физики. В Пентагоне отвергли обвинения Груша ещё в прошлом месяце, а после заседания в Конгрессе это повторно сделала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сью Гог.