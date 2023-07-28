Украинские власти уже сообщают о первых победах.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в лице американских чиновников, рассказывало о том, что в течение последних двух месяцев украинские силы сосредоточили свой основной удар по юго-восточным регионам страны. По данным издания, украинские чиновники передали американцам информацию о планируемых контрнаступательных действиях, которые планируют пересечь российские минные поля и занять Токмак, а далее - Мелитополь.

Российский президент Владимир Путин в разговоре с журналистом «Первого канала» подтвердил, что Вооружённые силы Украины действительно активизировали боевые действия, а основным направлением, как говорят на западе, является Запорожское направление.

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Однако, как уточняет Путин, украинская армия в новой фазе контрнаступления пока что не имеет никакого успеха. Он говорит о потерях в виде 200 человек личного состава украинской армии, уверяя, что россиян гибнет в десять раз меньше.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные с государственным флагом в руках сообщают о возвращении под свой контроль села Старомайорское Донецкой области.