Главком ВСУ получил именное оружие, а командир Сухопутных войск картину.

Президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании ставки Верховного главнокомандующего выступил с поздравлением Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского с их прошедшими Днями рождения. Оба украинских генерала родились в июле: Залужный - 8 июля, Сырский - 26 июля.

В честь этого украинский президент вручил военным командирам подарки. Валерий Залужный получил именное огнестрельное оружие, а Александр Сырский картину, которая, по словам Зеленского, «которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним» Вышеупомянутая картинаПримечательно, что Залужный получил от Зеленского модель пистолета украинского производства «Форт» с элементами позолоты, хотя законодательство страны допускает вручение и пистолет-пулемётов, винтовок того же производителя.

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Стоит отметить, что долгое время ходили слухи о гибели Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерии Залужном, которые казались всё правдивее после недостаточных и недостоверны опровержений от украинских властей. Позже была информация о том, что украинский офицер получил серьёзное ранение и ему сделали трепанацию черепа.