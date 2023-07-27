«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания» - считает замминистра обороны Великобритании.

Украинские власти уже признали, что их план контрнаступления пошёл не совсем по плану из-за укрепившейся российской армии на своих позициях. Главными проблемами для продвижения украинской армии называют минные поля и превосходство россиян в небе.

Заместитель Министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью изданию Daily Telegraph заявил, что украинское контрнаступление в целом развивается в соответствии с планом, который украинцам помогли разработать украинские союзники(британцы, американцы и другие) в течение зимы. Он добавил, что не стоит ждать момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю.

реклама

Британский чиновник отметил, что Россия никогда не будет слабым противником, а медленные темпы наступления украинской армией вызваны желанием сберечь личный состав и военную технику для последующих попыток прорыва.

Российский президент Владимир Путин ранее уже заявлял, что украинское контрнаступление провалилось, а западные союзники разочарованы ситуацией.