Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Politico: США с союзниками не могут согласовать план подготовки украинских пилотов на F-16
С местом обучения лётчиков определиться тоже не могут.

реклама

Издание Politico пишет, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не смогли согласовать с европейскими союзниками план обучения украинских военных на F-16, хотя ранее звучали обещания начать их обучение в следующем месяце. Проблема заключается в том, что Вашингтон официально не передал необходимые материалы, в том числе лётные тренажёры и руководства по эксплуатации.

Более того, союзники Украины не могут определиться и с местом обучения украинских лётчиков. Их предлагали отправить в 162-е авиакрыло подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии(военный резерв американской армии), но идея не получила поддержки.

реклама

Другим вариантом было обучать украинских военных в Европе. Один из неназванных американских чиновников подтвердил изданию, что «истребительная коалиция» работает над поиском самого практичного способа по организации обучения.

Источники издания утверждают, что украинские союзники могут обучить некоторых украинских пилотов к концу текущего года, но поставка самих истребителей F-16 в украинских цветах состоится не раньше весны следующего года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша #f-16
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лидер партии в Венгрии: миграционная политика ЕС ведет к уничтожению национальных стран
Участились случаи мошенничества под видом представителей ЧВК Вагнер
Партию ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет" досрочно передали в войска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
9
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
12
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
27
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
4
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
4
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
4
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
6
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3
The Wall Street Journal: РФ приспособилась к санкциям, а цена на нефть не определяется в Белом доме
+
Годовой объём боеприпасов Россия теперь производит за месяц — глава Минпромторга
5
Госдума РФ: верхние границы призывного возраста будут повышены без переходного периода
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
+
61 смартфон Xiaomi получил русскую версию MIUI 14 на Android 13 – почему обновления так важны
3
Спикер ВВС ВСУ рассказал по каким целям украинцы применяли бы ATACMS и F-16
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
162
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
38
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
35
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
17

Сейчас обсуждают

Ляд
17:48
Евгений, но тут то он прав. Вы разве не делали в детстве бомбочки из алюминиевой пудры. Или в бомбу не превращалась самодельная ракетка (с "алюминиевым" двигателем), вместо того чтобы уйти в бескрайне...
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
Евгений Сом
17:41
Почему, все упирается во время. Аналог первого пня наши уже без проблем могут сделать.
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
Kot_V_Tapok
17:37
Может хватит уже этот бред писать?ну бред же явный про этот горб! Да просто все. Что бы горба не было обработка на фрезер должна быть дольше. На быстрых оборотах горб будет. Вот и все! Выдумали какой ...
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
Человек Человечный
17:36
А, у Вас что изменилось от того, кто именно делает "Ланцеты"?
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
Человек Человечный
17:35
Оверклокерс стал похож на условного Прокопенко, тот тоже смакует каждое попадание по противнику. Не думаю, что их так мало, чтобы обсасывать каждое.
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
Серж Диезз
17:35
это не "мнение" это реальность, числодробилки мало где используются и не нужна потребителям от слова совсем, включая работу
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
17:33
только не гугли что такое топология
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Игорь Москвитин
17:32
Красавчики так держать пускай каждый хахляндский танк так полыхает без возможности восстановления ура ура нашим мужикам ура ура вс рф👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌️✌️✌️✌️
Неизвестный экспериментальный снаряд с одного выстрела привёл в полную негодность танк M55S ВСУ
Китя.
17:31
Сам то лично вложил в ИИ а ? Мне лично ИИ на хрен не нужен.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
Дмитрий Дудник
17:31
Ну ну комментатор
Business Insider: ВС РФ защищают противотанковые мины "взрывными" ловушками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем