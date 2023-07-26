С местом обучения лётчиков определиться тоже не могут.

Издание Politico пишет, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не смогли согласовать с европейскими союзниками план обучения украинских военных на F-16, хотя ранее звучали обещания начать их обучение в следующем месяце. Проблема заключается в том, что Вашингтон официально не передал необходимые материалы, в том числе лётные тренажёры и руководства по эксплуатации.

Более того, союзники Украины не могут определиться и с местом обучения украинских лётчиков. Их предлагали отправить в 162-е авиакрыло подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии(военный резерв американской армии), но идея не получила поддержки.

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Другим вариантом было обучать украинских военных в Европе. Один из неназванных американских чиновников подтвердил изданию, что «истребительная коалиция» работает над поиском самого практичного способа по организации обучения.

Источники издания утверждают, что украинские союзники могут обучить некоторых украинских пилотов к концу текущего года, но поставка самих истребителей F-16 в украинских цветах состоится не раньше весны следующего года.