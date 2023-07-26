Он считает, что в нынешней ситуации зарабатывать миллионы и не отдавать ни копейки государству недопустимо.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ряд российских блогеров, которые уклоняются от уплаты налогов, могут столкнуться с проблемами и вызвать внимание у правоохранительных органов. По мнению правоохранителя, зарабатывать сейчас миллионы и не отдавать ни копейки государству - недопустимо.

Бастрыкин добавил, что правила ведения бизнеса по отношению к блогерам такие же, как и к предпринимателям. Он также посоветовал обратить внимание и извлечь урок из «коллег» по блогерскому цеху, на которых заводят уголовные дела.

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Речь про проверку блогеров на факт неуплаты налогов, которая стартовала весной 2023 года. Два известных блогера - Валерия Чекалина(Лерчек) и Елена Блиновская были задержаны за уклонение от уплаты налогов. Первую обвиняют в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а вторую в неуплате налогов на 918 миллионов рублей(с 2019 по 2021 год)

Примечательно, что в обеих вышеуказанных случаев как пособники пошли и супруги блогеров, уклонявшихся от уплаты налогов государству.