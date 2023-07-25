Они считают, что если человек может позволить себе дом за 30 - 50 миллионов рублей, то пусть чинит сам.

После украинских обстрелов Белгородской области ряд жилых домов были повреждены и российские власти взяли на себя обязательства по их восстановлению. Во время онлайн-конференции по данной теме один из белгородских чиновников выдвинул инициативу не ремонтировать «богатые дома»

Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в селе Нижний Ольшанец имеется два дорогостоящих дома, владельцы которых должны восстанавливать свои «подворные варианты» самостоятельно, так как они богатые люди и это для них не станет проблемой.

реклама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков одобрил слова своего коллеги, подчеркнув, что в программу восстановления входят окна, кровля, но не бассейны, аквариумы, машины по 10 - 15 миллионов рублей. Он добавил, что при всём уважении к пострадавшим, белгородские власти не могут восстановить имущество во всём объёме.

Стоит отметить, что если обратиться к базе деклараций «Декларатор», сам Владимир Перцев по состоянию на 2020 год обладал земельными участками общей площадью 8 161м² при годовом доходе в 2,024 миллиона рублей.