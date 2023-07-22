Она упала в обморок после отказа в апелляции решения.

Тёща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 76-летняя кореянка Чхве Ын Сун была арестована за подделку банковского документа. Она заявляла в суде о своей невиновности и подала заявку на апелляцию решения, но получила отказ.

В 2021 году ей был вынесен приговор о лишении свободы сроком на один год за подделку банковского документа: она подделала справку о внесении 34,7 миллиардов вон(около 26 миллионов долларов) за покупку земельного участка в городе Соннам в 2013 году. Суд счёл её деяние тяжким преступлением и отказал в апелляции, после чего женщина потеряла сознание.

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Тёща президента уже проходила по делу о мошенничеству в 2015 году, когда получала пособии по государственному медицинскому страхованию на сумму около 1,7 миллионов долларов после открытия учреждения по уходу за пожилыми без медицинской лицензии. Тогда ей грозило три года заключения, но она избежала наказания.

Примечательно, что сам южнокорейский президент Юн Сок Ёль до своего президентства, когда работал в прокуратуре страны, в том числе на посту Генерального прокурора, по сути открыл волну преследования на бывших чиновников, включая президентов Южной Кореи. Позже он был отстранён за нарушение этических норм, злоупотребление властью и вмешательство в расследования в отношении его соратников и членов семьи, но в ходе судебного процесса добился сохранения за собой должности и ушёл в отставку по собственному желанию.