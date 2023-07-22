Пока что американский президент не принял окончательное решение.

После поставки Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow в Украину, спустя некоторое время украинское правительство начало просить другие страны присоединится к этой тенденции, включая Соединённые Штаты Америки. Украинцев интересовали ракеты ATACMS, которые можно запускать с M142 HIMARS. Однако поставлять их никто не собирался по двум причинам: первая - риск применения американских ракет по российским территориям, вторая - небольшое количество оружия на складах американской армии.

Советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам безопасности Джейк Салливан во время Аспенского форума по безопасности заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обсуждает вопрос поставок ATACMS с американским президентом Джо Байденом.

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Американский чиновник сообщает, что пока что ему нечего анонсировать, так как никаких решений принято не было. Окончательную позицию по американским дальнобойным ракетам выскажет Байден.

Ранее Джейк Салливан говорил о значительных потерях украинских сил во время контрнаступления.