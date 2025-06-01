Twitch анонсировал вертикальные трансляции, поддержку 2K-разрешения и функцию перемотки эфирных событий для повышения качества пользовательского опыта.

На прошедшей TwitchCon Europe компания Twitch представила ряд технологических нововведений, которые будут внедрены на платформе в ближайшее время. Главным новшеством станет поддержка вертикального формата трансляций — разработки, предназначенной специально для мобильных устройств. Эта функция появится у ограниченного круга стримеров в тестовом режиме уже летом 2025 года, а в дальнейшем планируется реализация одновременной трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах для адаптации под разные типы экранов.

Параллельно Twitch расширяет технические возможности трансляций, добавив поддержку разрешения 2K (1440p), изначально доступную лишь партнёрам и аффилированным стримерам платформы. Особенное внимание уделено мобильным устройствам, становящимся основным инструментом просмотра контента аудиторией платформы.

Ещё одно важное обновление — появление функции перемотки прямых трансляций, позволяющей зрителям вернуться к ключевым моментам эфиров без необходимости ждать запись.