Nintendo Switch 2 оборудована аппаратной защитой, вызывающей полную блокировку консоли при попытках взлома, демонстрируя бескомпромиссное отношение компании к борьбе с пиратством.

Японская компания Nintendo реализовала в новой игровой приставке Switch 2 целый ряд аппаратных и программных решений, препятствующих пиратству и несанкционированному доступу к системе. Любые попытки взлома или изменения прошивки приводят к необратимой блокировке устройства, делая его непригодным для дальнейшего использования.

Пользователи Reddit сообщили, что при обнаружении вмешательства система переходит в бесконечный цикл перезагрузок, исключая возможность дальнейшей эксплуатации. Особенность защиты Nintendo Switch 2 — повышенная чувствительность датчиков к изменениям напряжения при проверке микросхем, предотвращающая обход ограничений даже специализированными инструментами. Процедура официального восстановления через перепрошивку с SD-карты тоже оказалась бесполезной.

Экспериментаторы понесли убытки, поскольку после неудачного взлома устройство восстановлению не подлежит. Компания Nintendo твердо придерживается целостности своей продукции и оставляет за собой право наказывать пользователей, нарушающих условия эксплуатации. Это проявление жесткой позиции фирмы против пиратства, которую она демонстрировала еще в предыдущих поколениях устройств.

Аналитики отмечают, что такие меры осложняют жизнь энтузиастам, занимающимся модификациями ради исследований или развлечений, однако производитель ставит защиту интеллектуальной собственности и стабильности всей экосистемы превыше всего. Ожидается, что данная практика сохранится и в последующих версиях платформы, включая ожидаемую модель с OLED-экраном производства Samsung.