Перед летним представлением Samsung Galaxy Z Flip7 появилась информация о возможной установке в смартфон чипсета Exynos 2500 вместо ожидавшегося Snapdragon — такое решение способно отразиться на производительности устройства и его ценовой политике.

До долгожданной презентации новых складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 осталось чуть больше месяца, они будут представлены этим летом. Но последние слухи говорят о возможной смене конфигурации Galaxy Z Flip7: вместо ранее анонсированного Snapdragon 8 Elite аппарат оснастят собственным процессором Exynos 2500.

По сведениям южнокорейского издания The Chosun Daily, Samsung решила отказаться от чипсета Qualcomm в пользу своего Exynos 2500 ввиду повышения стоимости поставок Snapdragon. Это поможет снизить себестоимость устройства и одновременно проверить массовый выпуск нового чипа, произведённого по технологии 3 нм. Старшую модель серии — Galaxy Z Fold7 — всё равно планируют оснащать Snapdragon 8 Elite.

Другие характеристики Galaxy Z Flip7 включают: увеличение внешнего экрана до диагонали 4 дюйма и основного дисплея — до 6,85 дюймов. Основные камеры остаются теми же, что и у предшественника: 50 Мп основная и 12 Мп сверхширокоугольная. Наряду с Z Flip7 и Z Fold7 Samsung представит ещё и бюджетную версию — Galaxy Z Flip7 FE (или Z Flip Xe): её оснастят процессором Exynos 2400e и камерами от Galaxy Z Flip5.

Презентация новинок состоится в июле в Нью-Йорке, согласно обычному расписанию релизов Samsung. Предполагается, что обе новинки будут поставляться с операционной системой Android 16 и интерфейсом One UI 8. Пока вся эта информация базируется лишь на слухах и утечках, точные спецификации и сроки выпуска официально объявят только на мероприятии.