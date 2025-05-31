Инсайдер Том Хендерсон высоко оценил качество ремейка Splinter Cell, но студия Ubisoft продолжает хранить молчание относительно дальнейших планов.

Известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон сообщил, что ремейк Splinter Cell от Ubisoft произвёл на него искреннее впечатление после просмотра внутренних материалов. Комментарий последовал вслед за таинственным тизером, размещённым Ubisoft в соцсетях, где продемонстрировано лицо Сэма Фишера из культового ролика между миссиями игры Splinter Cell: Pandora Tomorrow.

По словам Хендерсона, его оценка основана исключительно на фактах, а не догадках. Проект под рабочим названием North сейчас активно разрабатывают специалисты Ubisoft Toronto на собственном движке Snowdrop (ранее использованном в играх Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws). Примечательно, что впервые серия Splinter Cell переезжает с привычного Unreal Engine на новый внутренний инструмент компании.

Хотя инсайдер высказался весьма позитивно, конкретных сведений о релизе пока немного. Официальная презентация проекта состоялась ещё в декабре 2021-го, однако подробности о разработке остаются крайне скупыми. Источники внутри студии утверждают, что структура игры повторяет оригинальную трилогию, но сама она будет кардинально обновлена с применением новейших технологий. Дата выхода ожидается не ранее 2026 года.

Новая часть Splinter Cell станет первой за долгие годы — последняя игра вышла в далёком 2013-м. Более поздние попытки Ubisoft создать качественные стелс-игры вроде серий Assassin's Creed и Ghost Recon сильно отошли от изначальной концепции жанра. Тем не менее появление Snowdrop Engine и акцент разработчиков на создании атмосферы и уникального геймплея вселили надежды поклонников на долгожданное возрождение серии.