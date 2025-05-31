Известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон сообщил, что ремейк Splinter Cell от Ubisoft произвёл на него искреннее впечатление после просмотра внутренних материалов. Комментарий последовал вслед за таинственным тизером, размещённым Ubisoft в соцсетях, где продемонстрировано лицо Сэма Фишера из культового ролика между миссиями игры Splinter Cell: Pandora Tomorrow.
По словам Хендерсона, его оценка основана исключительно на фактах, а не догадках. Проект под рабочим названием North сейчас активно разрабатывают специалисты Ubisoft Toronto на собственном движке Snowdrop (ранее использованном в играх Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws). Примечательно, что впервые серия Splinter Cell переезжает с привычного Unreal Engine на новый внутренний инструмент компании.
Хотя инсайдер высказался весьма позитивно, конкретных сведений о релизе пока немного. Официальная презентация проекта состоялась ещё в декабре 2021-го, однако подробности о разработке остаются крайне скупыми. Источники внутри студии утверждают, что структура игры повторяет оригинальную трилогию, но сама она будет кардинально обновлена с применением новейших технологий. Дата выхода ожидается не ранее 2026 года.
Новая часть Splinter Cell станет первой за долгие годы — последняя игра вышла в далёком 2013-м. Более поздние попытки Ubisoft создать качественные стелс-игры вроде серий Assassin's Creed и Ghost Recon сильно отошли от изначальной концепции жанра. Тем не менее появление Snowdrop Engine и акцент разработчиков на создании атмосферы и уникального геймплея вселили надежды поклонников на долгожданное возрождение серии.