Atomic Heart достигла отметки в 10 миллионов игроков: Mundfish анонсирует издательский лейбл

Компания Mundfish сообщила о значимом достижении своего научно-фантастического шутера от первого лица Atomic Heart — игра преодолела отметку в 10 миллионов игроков. Важно подчеркнуть, что здесь речь идёт именно о количестве игроков, а не о продажах, поскольку проект доступен через сервис подписки Microsoft Game Pass, существенно увеличивающий её аудиторию. Участие в таких платформах позволяет привлекать больше пользователей, ведь игры там финансируются самими сервис-провайдерами и зачастую предоставляются по ежемесячной плате.

Несмотря на то, что фактические продажи остаются ключевым индикатором успеха, сегодня они уже не единственный показатель эффективности, особенно когда дело касается игр в подписочных системах. Atomic Heart, вышедшая в феврале 2023 года, получила смешанные оценки критиков, однако привлекательная стилистика, совмещающая ретрофутуризм и уникальную советскую эстетику, вместе с обширным открытым миром помогли проекту удерживать внимание геймеров.

Одновременно Mundfish объявляет о создании собственного издательства Mundfish Powerhouse, цель которого заключается в поддержке молодых игровых студий. Компания планирует оказывать помощь начинающим разработчикам путём предоставления финансирования, ресурсов и экспертной помощи ещё на стадии зарождения идей. Такой подход должен увеличить вероятность успешного запуска будущих проектов, хотя подробности стратегии сейчас не разглашаются.

Помимо этого, команда Mundfish активно поддерживает саму игру Atomic Heart. Так, в январе 2025-го вышел третий сюжетный аддон Enchantment Under the Sea, который дополнил основной сюжет новыми местами, оружием и способностями персонажей. Дополнение положительно оценили за улучшение игрового процесса и чётко структурированную повествовательную линию по сравнению с предшественниками.