Это привело к потере ста сотрудников, отмене перспективных проектов и снижению настроя команды, ставя под вопрос дальнейшее существование ведущих игровых серий студии.

Студия Respawn Entertainment, разработавшая такие проекты, как Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и Survivor, оказалась в сложном положении после масштабных сокращений, проведенных материнской компанией Electronic Arts (EA).

После увольнения примерно сотни сотрудников студии и отмены разработки новой игры под кодовым названием R (шутера во вселенной Titanfall) оказались серьезно ослаблены ключевые направления работы — поддержка пользователей, маркетинг и развитие брендов. Старший дизайнер Патрик Рен отметил, что моральное состояние команды опустилось до исторического минимума, что отразилось на рабочих процессах.

Сокращения в EA коснулись около 400 человек, повлекли закрытие нескольких проектов и переосмысление стратегических целей компании. Несмотря на предыдущие успехи, сейчас даже такая стабильно работающая студия, как Respawn, испытывает значительную неопределённость относительно своего будущего развития. Особенно тревожит положение подразделения Experiences, занимающегося взаимодействием с игровым сообществом и поддержкой игроков, оказавшегося в зоне риска.

Однако несмотря на проблемы, EA анонсировала скорое раскрытие деталей своей следующей стратегической игры по мотивам вселенной Звездных войн, над которой работают бывшие сотрудники XCOM. Эксперты считают, что успешность данного проекта зависит от способности компании наладить обстановку внутри коллектива и вернуть доверие разработчиков. Тем временем принятое EA решение перераспределять ресурсы вызвало недоумение среди аналитиков, ведь ранее Respawn была одной из наиболее устойчивых студий в активе компании.