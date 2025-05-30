Microsoft обновила Windows 11 (версия 24H2), внедрив гибкую настройку HDR и Dolby Vision для отдельных приложений без необходимости активировать эти функции в общей системе, а также оптимизировала интерфейс и расширила возможности ИИ-ассистента.

Microsoft выпустила обновление KB5058499 для Windows 11, расширяющее поддержку технологий высокого динамического диапазона (HDR) и Dolby Vision. Теперь пользователи смогут включать эти функции отдельно в конкретных приложениях — независимо от глобальных настроек системы. Это обеспечивает большую гибкость при просмотре медиаконтента.

Разработчики подчеркнули, что нововведение облегчает процесс настройки дисплея. Например, теперь можно смотреть HDR-видео на платформах типа Netflix или YouTube без принудительного включения HDR во всей системе. То же самое касается и Dolby Vision — технология доступна локально там, где она действительно нужна. Такой подход снижает общую нагрузку на компьютер, сохраняя при этом высокий уровень качества картинки именно в тех программах, где оно критично важно.

Помимо этого, в обновлении Windows 11 версии 24H2 улучшен интерфейс, уменьшена панель инструментов, расширены возможности встроенного ИИ-помощника. Все эти меры нацелены на комфортное использование ОС как в рабочих, так и игровых сценариях. Специалисты считают, что новшества позитивно повлияют на взаимодействие с контентом, использующим HDR и Dolby Vision, хотя итоговая оценка будет формироваться исходя из отзывов реальных пользователей.