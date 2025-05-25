AMD представила видеокарту Radeon RX 9060 XT в двух вариантах — с 8 и 16 ГБ памяти, подчеркнув, что большинству пользователей, особенно в киберспорте и на разрешении 1080p, хватит базовой версии, хотя игроки и эксперты критиковали ограниченность 8 ГБ видеопамяти в современных AAA-проектах.

Компания AMD, представив новую видеокарту Radeon RX 9060 XT с двумя версиями объёмом 8 и 16 ГБ памяти, подтвердила, что 8 ГБ видеопамяти хватает большинству пользователей. По мнению главного архитектора игровых решений AMD и бывшего сооснователя Alienware Фрэнка Азора, основная масса геймеров всё ещё предпочитает разрешения 1080p и киберспортивные проекты, которым не требуются значительные ресурсы. Такое утверждение стало реакцией на критику бюджетной модели GeForce RTX 5060 от NVIDIA, оснащённой лишь 8 ГБ памяти.

Азор пояснил, что выпуск версии Radeon RX 9060 XT сразу в двух вариантах обусловлен многообразием запросов рынка:

Не устраивает 8 ГБ? Есть модификация на 16 ГБ. Это та же самая графика без каких-либо ограничений

— уточнил он, уточнив, что такое решение основано на опросах Steam, согласно которым среди популярных игр вроде Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и Marvel Rivals лидируют проекты, хорошо работающие на среднем уровне графики и не нуждающиеся в большом объёме VRAM.

Тем не менее независимые тестирования продемонстрировали, что современные крупные AAA-проекты типа Assassin's Creed Shadows или Kingdom Come: Deliverance II уже способны потреблять больше видеопамяти даже при низком разрешении (1080p), вызывая нестабильность при выставлении максимальных настроек качества. Этот факт вызвал бурное обсуждение в игровом сообществе: некоторые эксперты и блогеры, включая известного обозревателя Майкла Кесаду, заявили, что NVIDIA специально ограничила память в недорогих картах, чтобы искусственно сегментировать рынок.

Сама AMD продолжает утверждать, что выбранная стратегия основана на реальных предпочтениях аудитории, подчёркивая важность сегмента киберспорта, который остаётся ключевым направлением деятельности компании. В свою очередь, представители NVIDIA отказались комментировать обвинения, предпочитая продвигать технологии трассировки лучей и оптимизации производительности с помощью ИИ.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация демонстрирует нарастающий разрыв между аппетитами требовательных проектов класса AAA и доступными техническими характеристиками бюджетных карт. До тех пор, пока большинство игроков предпочитают более доступные игры, производители продолжат искать оптимальный баланс между ценой и мощностью, предоставляя широкий ассортимент продуктов для удовлетворения различных нужд потребителей.