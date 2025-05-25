Бета-тестирование шутера Splitgate 2, стартовавшее 22 мая 2025 года, было остановлено из-за критических технических сбоев — проблем с серверами и задержек. Глава студии 1047 Games Ян Пру принёс извинения, разработчики начали экстренное устранение ошибок, несмотря на смешанные отзывы игроков.

Бета-тестирование многопользовательского шутера Splitgate 2, стартовавшее 22 мая 2025 года, пришлось остановить из‑за крупных технических проблем. Уже спустя сутки разработчики из студии 1047 Games были вынуждены отключить сервера, признав полную неподготовленность инфраструктуры к высоким нагрузкам. Глава компании Ян Проулкс публично извинился перед игроками, подчеркнув, что команда работала над игрой долгие годы, включая его личный вклад начиная еще со студенческих лет университета:

Мы надеялись, что ко времени запуска игра будет идеально отшлифована, но реальность оказалось жестче. Мы приносим извинения всем пользователям.

— сказал Проулкс.

Основной причиной остановки назвали серьезные проблемы с задержкой отклика системы, негативно сказывающиеся на игровом прогрессе участников тестов, включая начисление очков опыта и процесс подбора матчей. Однако некоторые игроки сообщили, что во время игровых сессий серьезных трудностей не испытывали, что подтверждает неравномерное распространение ошибок среди пользователей. В официальном сообщении студия отметила, что сотрудники работают круглосуточно, стараясь устранить возникшие трудности:

Прошедшую ночь мы провели без сна, исправляя проблему. Мы сделаем всё возможное, чтобы снова запустить тестирование как можно быстрее.

Разработчики также подтвердили свою решимость довести проект до идеального состояния, хотя конкретных сроков восстановления работы игры пока не называют. Реакция игрового сообщества разделилась: одни пользователи поддерживают создателей, понимая сложность процесса разработки сетевых игр, другие обвиняют компанию в недостаточной подготовке к публичному релизу.

Сейчас Splitgate 2 остается закрытым для тестирования, а специалисты 1047 Games продолжают изучать причины сбоев. Новый шутер позиционируется как преемник оригинальной версии с порталами и интенсивными боевыми действиями, поэтому успешная реализация проекта имеет ключевое значение для дальнейшей судьбы самой студии.