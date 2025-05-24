Компания Nintendo планирует провести традиционную презентацию Nintendo Direct в первой половине июня 2025 года — это совпадёт с запуском новой консоли Switch 2, намеченным на 5 июня. Согласно инсайдерским источникам, включая PH Brazil, мероприятие состоится спустя неделю после выхода платформы и будет посвящено анонсам игр как от собственных студий, так и от внешних разработчиков.
Предполагается, что Nintendo покажет обновлённую информацию по уже объявленным играм, таким как гоночный симулятор Mario Kart World и платформер Donkey Kong Bananza, выход которых ожидается в июне и июле соответственно. Помимо этого, возможны анонсы новых проектов, среди которых — Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends Z-A и Kirby Air Raiders, ранее заявленные на 2025 год.
Ключевым моментом мероприятия станет внимание к экосистеме Switch 2. Стоимость устройства составит от £395,99 до €469,99. Новая консоль предлагает улучшенные версии игр прошлого поколения, повышая разрешение и частоту кадров, а также предоставляя возможность играть совместно через функцию GameShare. Презентация Nintendo Direct, вероятно, затронет такие темы, как поддержка кросс-платформы и интеграци. с облачным сервисом GeForce NOW, что привлечёт дополнительную аудиторию.
Кроме того, Nintendo подтвердила своё присутствие на выставке Gamescom 2025, проходящей в Кёльне с 20 по 24 августа. Там компания продемонстрирует саму консоль Switch 2 и стартовый набор игр, включая Mario Kart World и Donkey Kong Bananza, усиливая интерес к платформе сразу после её выпуска.
Аналитики подчёркивают, что июньское мероприятие Nintendo Direct продолжает традицию ежегодных презентаций, проводящихся с 2012 года. Оно сыграет ключевую роль в формировании библиотеки игр для Switch 2 и укреплении позиции Nintendo на фоне конкурентов — Sony и Microsoft.
Точные подробности, включая конкретную дату проведения Nintendo Direct, будут раскрыты в ближайшие несколько недель.