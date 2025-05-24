Nintendo планирует провести презентацию Nintendo Direct в июне 2025 года — после релиза Switch 2 (5 июня), посвящённую анонсам игр, включая Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Metroid Prime 4: Beyond, а также демонстрациям технологий консоли с поддержкой улучшенных версий прошлых игр

Компания Nintendo планирует провести традиционную презентацию Nintendo Direct в первой половине июня 2025 года — это совпадёт с запуском новой консоли Switch 2, намеченным на 5 июня. Согласно инсайдерским источникам, включая PH Brazil, мероприятие состоится спустя неделю после выхода платформы и будет посвящено анонсам игр как от собственных студий, так и от внешних разработчиков.

Предполагается, что Nintendo покажет обновлённую информацию по уже объявленным играм, таким как гоночный симулятор Mario Kart World и платформер Donkey Kong Bananza, выход которых ожидается в июне и июле соответственно. Помимо этого, возможны анонсы новых проектов, среди которых — Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends Z-A и Kirby Air Raiders, ранее заявленные на 2025 год.

Ключевым моментом мероприятия станет внимание к экосистеме Switch 2. Стоимость устройства составит от £395,99 до €469,99. Новая консоль предлагает улучшенные версии игр прошлого поколения, повышая разрешение и частоту кадров, а также предоставляя возможность играть совместно через функцию GameShare. Презентация Nintendo Direct, вероятно, затронет такие темы, как поддержка кросс-платформы и интеграци. с облачным сервисом GeForce NOW, что привлечёт дополнительную аудиторию.

Кроме того, Nintendo подтвердила своё присутствие на выставке Gamescom 2025, проходящей в Кёльне с 20 по 24 августа. Там компания продемонстрирует саму консоль Switch 2 и стартовый набор игр, включая Mario Kart World и Donkey Kong Bananza, усиливая интерес к платформе сразу после её выпуска.

Аналитики подчёркивают, что июньское мероприятие Nintendo Direct продолжает традицию ежегодных презентаций, проводящихся с 2012 года. Оно сыграет ключевую роль в формировании библиотеки игр для Switch 2 и укреплении позиции Nintendo на фоне конкурентов — Sony и Microsoft.

Точные подробности, включая конкретную дату проведения Nintendo Direct, будут раскрыты в ближайшие несколько недель.