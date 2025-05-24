Nintendo Switch 2 добавляет поддержку USB-мышей для совместимых игр, обеспечивая автоматическое распознавание устройства и приоритет над Joy-Con 2.

Компания Nintendo анонсировала расширение функциональности своей новой гибридной консоли Switch 2, включив поддержку стандартных USB-мышей в ряде игр. Как сообщил Мичи Рю, продюсер игры Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition, во время прямой трансляции Koei Tecmo, подключение периферийного устройства не требует дополнительных драйверов или настроек — достаточно вставить мышь в USB-порт консоли для автоматического распознавания.

По словам Рю, при подключении USB-мыши в левом верхнем углу экрана появится уведомление о готовности устройства к использованию. При этом подключённая мышь получит приоритет над встроенным контроллером Joy-Con 2, который также поддерживает режим мыши для навигации в меню консоли. Это решение, по мнению разработчиков, упростит взаимодействие с играми, требующими высокой точности ввода, такими как стратегии или шутеры.

Несмотря на системную интеграцию, совместимость с конкретными играми будет зависеть от их разработчиков. Поскольку поддержка USB-мыши реализована на уровне операционной системы, ожидается, что все проекты, адаптированные под режим мыши Joy-Con 2, автоматически получат возможность использовать внешнюю периферию. Однако окончательный перечень поддерживаемых игр станет известен после детальных тестов и обновлений.