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Greg_Novo
Microsoft разрабатывает функцию «Cross Device Resume» для Windows 11 — аналог Apple Handoff
Microsoft разрабатывает функцию «Cross Device Resume» для Windows 11, позволяющую продолжить работу с приложениями вроде Spotify — со смартфона на ПК через уведомления в системном трее. Функция аналогична Apple Handoff и расширит возможности кросс-платформенной интеграции в будущих обновлениях операционной системы.

Компания Microsoft представила новую функцию «Cross Device Resume» для Windows 11, позволяющую пользователям продолжить работу с приложением, начатую на смартфоне, на персональном компьютере. Эта технология, продемонстрированная на конференции Build 2025, напоминает функцию Handoff из экосистемы Apple, обеспечивая бесшовное перемещение между устройствами. Например, слушая музыку в Spotify на телефоне, одним кликом можно перенести воспроизведение на ПК, сохранив текущее положение без повторной прокрутки до нужного места.

Это реализовано через визуальные уведомления в системном трее Windows 11: когда приложение активно на смартфоне, рядом с часами отображается соответствующая иконка, нажатие которой позволяет мгновенно возобновить сессию на компьютере. Хотя демонстрация этой функции была удалена из официального видеоролика презентации, эксперты подчеркивают, что Microsoft серьезно работает над улучшением кроссплатформенной совместимости, включая возможность передачи файлов между iPhone и ПК через приложение «Подключенные устройства».

Тем самым компания продолжает развивать направление улучшения взаимодействия мобильных устройств с настольными компьютерами. Ранее Windows 11 уже поддерживала беспроводное подключение гаджетов iOS, обмен документов и уведомлений, а также интеграцию с экосистемой Apple через меню «Пуск». Функция «Cross Device Resume» значительно упростит жизнь пользователей, регулярно переключающихся между смартфоном и ПК, потенциально став важной особенностью будущих версий операционной системы.

При этом стоит отметить, что подобные технологии ранее тестировались Microsoft в рамках проекта Rome (2016 год), однако массовой популярности тогда не получили. Нынешняя версия ориентируется на самые популярные сервисы вроде Spotify, Netflix и Office, предлагая гораздо более глубокую степень интеграции с современными цифровыми экосистемами. Вероятно, эта функция будет доступна в следующем большом обновлении Windows 11, хотя конкретные сроки выхода пока не объявлены.

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#microsoft #windows
Источник: multiplayer.it
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