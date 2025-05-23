Ключевой особенностью релиза стал переработанный интерфейс, который соответствует новому дизайн-коду Material 3 Expressive.

Google представила ключевые изменения в интерфейсе Pixel Launcher в составе обновления Android 16 QPR1, направленные на оптимизацию пространства на главном экране. Основное нововведение — новый дизайн Material 3 Expressive, который позволяет сделать виджет «Сейчас в вашем распоряжении» («At a Glance») более компактным. Это решение освободило место для добавления дополнительного ряда приложений и виджетов, повысив удобство использования системы.

Переработке подверглись не только структура главного экрана, но и элементы управления. Например, всплывающее окно регулировки громкости получило обновленный интерфейс с упрощенными ползунками, аналогичными используемым в настройках громкости на основном экране. Обновление также изменило систему шейпов — форматов закругления элементов интерфейса, теперь она предлагает варианты от квадратных до многоугольных форм.

Несмотря на положительные изменения, в бета-версии Android 16 QPR1 Beta 1 выявлены небольшие баги, среди которых временная проблема с отображением новых значков приложений на рабочем столе. Сами приложения остаются доступными через меню приложений и могут быть перемещены вручную.

Эксперты отмечают, что представляемые обновления повышают визуальную целостность и функциональность интерфейса, соответствуя общей стратегии Google по внедрению современных дизайнерских решений в экосистему Android. Выход финальной версии Android 16 запланирован на осень 2025 года после завершения периода тестирования.