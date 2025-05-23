Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
CEO Gearbox извинился за своё высказывание о цене Borderlands 4
Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд принёс извинения за своё высказывание о цене игры Borderlands 4, которое вызвало критику. В частности, он упомянул диапазон цен от $70 до $90 и сравнил его с €90, ценой Mario Kart World. Питчфорд подчеркнул важность общения с фанатами и пообещал учитывать их мнение перед выпуском игры.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд принёс извинения за высказывание о стоимости предстоящей игры Borderlands 4, вызвавшее бурное обсуждение среди геймеров. Ранее он заявлял, что «истинные поклонники» найдут способ приобрести игру, даже если она будет стоить $70–$90 — этот комментарий был воспринят как проявление пренебрежительного отношения к финансовым проблемам аудитории. Заявление стало реакцией на опасения фанатов, что издательство 2K установит рекордно высокую цену, подобно Nintendo, оценившей свою новую Mario Kart World в €90.

Автор оригинальной серии уточнил, что имел в виду лишь упрощённое выражение веры в лояльность поклонников, признав, что фраза была неудачной и могла показаться недостаточно уважительной. В новой публикации глава компании отметил значимость открытого общения с аудиторией и обещал активнее учитывать обратную связь во время разработки.

Игра Borderlands 4 должна выйти 23 сентября 2025 года, хотя конкретная стоимость ещё не озвучена. Ранее Питчфорд говорил, что даже при цене $80 «настоящие фанаты» обязательно приобретут игру, что вызвало волну критики среди пользователей и журналистов. Специалисты предупреждают, что такие заявления способны нанести ущерб репутации разработчиков, учитывая общий рост цен на игровые релизы и недовольство публики завышенными расценками на фоне снижения стоимости товаров в период акций и скидок.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#borderlands #gearbox
Источник: multiplayer.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
6
Россия строит новый уникальный мост через Обь
1
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
24
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
+
Россия намерена совместно с Белоруссией производить истребители пятого поколения Су-75
+
«Росатом» завершил бетонирование второго яруса защитной оболочки реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
+
Google анонсировала функцию автоматической смены скомпрометированных паролей в браузере Chrome
+
Смартфоны Honor Magic 8 получат уменьшенные экраны и ёмкие аккумуляторы до 7000 мАч
+
Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивным сервисом Microsoft и не появится на PlayStation 5
+
В США создали лазер в сто раз мощнее суммарного энергопотребления всей Земли
2
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
2
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
3
OnePlus 15 будет оснащён плоским экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
Эксперты назвали основные признаки наличия шпионского ПО на телефоне
+
Xiaomi 15S Pro с фирменным чипсетом Xring O1 обошёл Xiaomi 15 Pro со Snapdragon 8 Elite в AnTuTu
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
103
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
19
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
2
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
8
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
8
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
+
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
3

Сейчас обсуждают

nonses84
18:34
Правильно, лохи должны хавать всё. Полная безнаказанность игроделов давно уже очевидна.
В Starfield добавили «очень низкие» настройки графики
Dark_Cloud
18:33
При чем тут максимальные настройки? это антипотребительские карты, суть которых в том, чтобы продать через год-другой то же самое, но с объемом памяти чуть повыше, и через год-другой опять повторить с...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
Alxndr
18:32
Бублег дырявый - днище - рекламер с помойки маркетплейсов контрафакта. Если он что-то хвалит, значит обходить десятой дорогой и даже не смотреть в ту сторону.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
unhurtable
18:30
Ага, а тот кто в этом органе работает - бундесратор, вот
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
Alxndr
18:27
Статья по сабжу - сумбур с бредом пополам. Основный посыл - я велик и не как все, знаю истины соснолей недоступные основной серой массе. Судя по тону писанины, аффтар низводит рядовых пользователей до...
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
unhurtable
18:27
Мое как раз, я понимаю что карта начального уровня и максимальные настройки - глупость, даже когда 1060/3 и 480/4 выходили их в FHD можно было просадить по памяти, вот только они стоили меньше, всего ...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
Vergo
18:21
Чем делать этот апгрейд за 45 тыр на старом ноутбуке, лишающий его главного козыря - мобильности, разумнее взять новый мощный ноутбук...
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Dark_Cloud
18:16
Нет, спасибо, нам и с мозгами живется неплохо https://www.youtube.com/watch?v=gtq2kv1CaCo&pp=0gcJCY0JAYcqIYzv если умение анализировать - не ваше, то лучше не беритесь хт - не хт, а 8гб в 2025 году эт...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
Фельдшер
18:15
Совсем не уважают так гонять?
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
VAKT
18:14
Большинству неинтересно, что там за новые смартфоны/модули камер/модемы/прочая дребедень. Смартфоны давно работают так, что нет смысла гнаться за новизной - производительности и удобства сейчас хватае...
Флагман Huawei Pura 80 Ultra получит нестандартные модули камер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем