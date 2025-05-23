Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд принёс извинения за своё высказывание о цене игры Borderlands 4, которое вызвало критику. В частности, он упомянул диапазон цен от $70 до $90 и сравнил его с €90, ценой Mario Kart World. Питчфорд подчеркнул важность общения с фанатами и пообещал учитывать их мнение перед выпуском игры.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд принёс извинения за высказывание о стоимости предстоящей игры Borderlands 4, вызвавшее бурное обсуждение среди геймеров. Ранее он заявлял, что «истинные поклонники» найдут способ приобрести игру, даже если она будет стоить $70–$90 — этот комментарий был воспринят как проявление пренебрежительного отношения к финансовым проблемам аудитории. Заявление стало реакцией на опасения фанатов, что издательство 2K установит рекордно высокую цену, подобно Nintendo, оценившей свою новую Mario Kart World в €90.

Автор оригинальной серии уточнил, что имел в виду лишь упрощённое выражение веры в лояльность поклонников, признав, что фраза была неудачной и могла показаться недостаточно уважительной. В новой публикации глава компании отметил значимость открытого общения с аудиторией и обещал активнее учитывать обратную связь во время разработки.

Игра Borderlands 4 должна выйти 23 сентября 2025 года, хотя конкретная стоимость ещё не озвучена. Ранее Питчфорд говорил, что даже при цене $80 «настоящие фанаты» обязательно приобретут игру, что вызвало волну критики среди пользователей и журналистов. Специалисты предупреждают, что такие заявления способны нанести ущерб репутации разработчиков, учитывая общий рост цен на игровые релизы и недовольство публики завышенными расценками на фоне снижения стоимости товаров в период акций и скидок.