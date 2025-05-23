В Elden Ring: Nightreign, выход которой запланирован на 30 мая 2025 года на PlayStation, Xbox и PC, отсутствует кооперативный режим для двух игроков из-за сосредоточенности разработчиков на балансе между одиночным прохождением и командными сражениями для трёх человек

Японская компания FromSoftware предоставила официальное объяснение отсутствия кооператива в предстоящем проекте Elden Ring: Nightreign. По словам директора игры Дзюнъи Исидзаки, разработчики сконцентрировали усилия на балансе между одиночным прохождением и командной игрой для трёх человек, в результате чего возможность для парного режима была упущена на этапе разработки. Хотя Исидзаки выразил сожаление по этому поводу, текущая версия игры не предусматривает поддержку кооператива для двух игроков.

Создатели уточнили, что игровой процесс Nightreign построен вокруг коротких сессий продолжительностью до 45 минут, в течение которых игроки могут выбирать между одиночным прохождением и командными сражениями в составе трёх человек. Такая структура позволила детально проработать механику взаимодействия именно в этих форматах, в то время как кооператив для двух игроков не учитывался при тестировании и настройке игровых систем. Несмотря на это, разработчики не исключают возможности добавления режима для двух игроков в будущих обновлениях, хотя конкретные сроки или гарантии его реализации пока не предоставлены.

Elden Ring: Nightreign запланирована к выходу 30 мая 2025 года на платформах PlayStation, Xbox и PC. Игра представляет собой многопользовательский экшен с элементами выживания, где игроки участвуют в масштабных битвах, пытаясь выдержать максимальное количество волн противников.