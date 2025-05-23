Президент Microsoft Брэд Смит заявил в четверг, что решение FTC прекратить дело стало «победой игроков по всей стране и здравого смысла в Вашингтоне, округ Колумбия».

После многомесячных разбирательств Лига по защите торговли и конкуренции (LFTC) отозвала свой иск против Microsoft, что позволило завершить сделку на условиях, обеспечивающих соблюдение принципов конкуренции на рынке игровой индустрии.

Сделка, о которой было объявлено в январе 2022 года, столкнулась с серьёзными препятствиями при рассмотрении в регуляторных органах США, Европейского союза и Китая. Основные опасения регуляторов были связаны с возможным нарушением баланса конкуренции из-за потенциальной эксклюзивности игр Activision на сервисе Xbox Game Pass. Однако в октябре 2023 года Microsoft удалось получить одобрение большинства международных регуляторов, включая Федеральную торговую комиссию США и Еврокомиссию, что позволило завершить сделку на условиях, компенсирующих антимонопольные риски.

После успешного завершения сделки Microsoft подтвердила успешную интеграцию Activision Blizzard в свою структуру. Это событие открывает новые перспективы для развития облачного гейминга, стриминговых сервисов и экосистемы Xbox. Ключевые франшизы Activision, такие как Call of Duty, Overwatch и Diablo, станут частью расширенного портфеля Microsoft, что значительно укрепит позиции компании на рынке разработки и дистрибуции игр.