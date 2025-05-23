Xiaomi представила свой собственный высокопроизводительный процессор Xring O1, созданный по 3-нм техпроцессу и оснащённый десятью ядрами. Этот процессор будет использоваться в новых флагманских устройствах компании, включая углеродный смартфон 15S Pro и 14-дюймовый планшет Pad 7 Ultra с OLED-дисплеем и батареей ёмкостью 12 000 мАч.

Китайская компания Xiaomi официально представила свой первый высокопроизводительный процессор Xring O1, который создан для конкуренции с ведущими чипами рынка, включая Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400 и Apple A18.

Процессор изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения и оснащён десятиядерной архитектурой, включающей два высокопроизводительных ядра Cortex-X925 с частотой 3,9 ГГц, четыре ядра на 3,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра. Графическая подсистема представлена 16-ядерным GPU Immortalis-G925, обеспечивающим высокую производительность в требовательных задачах.

Для демонстрации возможностей нового чипа компания представила два флагманских устройства: смартфон 15S Pro и планшет Pad 7 Ultra. Модель 15S Pro получила углеродный корпус и улучшенные технические характеристики, став эталонным устройством для Xring O1. Планшет Pad 7 Ultra оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем, батареей ёмкостью 12 000 мАч и имеет толщину всего 5,1 мм, что позволяет ему конкурировать с iPad Pro.

Кроме того, Xiaomi анонсировала Xring T1 — специализированный чип для носимых устройств, который был представлен в новых умных часах S4 с поддержкой eSIM. Процессор включает интегрированный 4G-модем, что является первым шагом к независимости в сегменте wearables. Этот ход подтверждает амбиции компании создать собственное семейство процессоров для различных категорий устройств.

Выход Xring O1 создаёт потенциальную конкуренцию для Qualcomm, с которым Xiaomi долгое время поддерживала партнёрские отношения. Несмотря на продление соглашения о сотрудничестве, долгосрочные планы компании направлены на достижение самостоятельности в духе стратегии Apple с чипами серий A и M.