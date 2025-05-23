Компактное устройство позиционируется как замена традиционным компьютерам и смартфонам, при этом компания инвестировала 6,5 миллиардов долларов в стартап io и планирует начать массовое производство в 2027 году с тиражом 100 миллионов устройств.

Компания OpenAI завершила сделку по приобретению стартапа io, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, за 6,5 миллиардов долларов. Соглашение, заключённое в мае 2025 года, предполагает интеграцию команды io в структуру OpenAI для разработки нового поколения аппаратных решений на базе искусственного интеллекта. Первые прототипы устройств планируется представить в 2026 году, а массовое производство начнётся в 2027-м. Основная сборка будет осуществляться во Вьетнаме для снижения геополитических рисков.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, разрабатываемое под руководством Айва устройство представляет собой компактный гаджет, сопоставимый по размерам с iPod Shuffle, который предназначен для ношения на шее. Оно оснащено камерами и микрофонами для анализа окружающей среды, но не имеет собственного экрана, полагаясь на подключение к смартфонам или компьютерам для отображения информации. Основной акцент сделан на голосовом управлении и интеграции с моделями OpenAI, включая ChatGPT.

В отличие от предыдущих попыток создания AI-устройств, таких как Humane AI Pin или Rabbit R1, продукт OpenAI и Айва позиционируется как универсальная замена традиционным компьютерам и смартфонам. По словам Сэма Олтмана, CEO OpenAI, цель проекта — «полностью переосмыслить взаимодействие человека с технологиями». Джони Айв добавил, что устройство станет «физическим воплощением ИИ», сочетающим минималистичный дизайн и расширенные функциональные возможности.

Ключевой особенностью станет синергия между аппаратной частью, разработанной командой Айва, и программными решениями OpenAI. В устройство будут встроены алгоритмы, способные анализировать контекст действий пользователя и прогнозировать его потребности. Например, гаджет сможет автоматически активировать камеру для записи важных моментов или предлагать решения на основе анализа разговоров.

Партнёрство также включает привлечение бывших сотрудников Apple, включая Скотта Кэннона, Тан Тан и Эванс Хэнки, которые ранее участвовали в создании iPhone и Apple Watch. Это подчёркивает амбиции OpenAI конкурировать с Apple в области потребительской электроники, особенно на фоне заявлений исполнительного директора Apple Эдди Кью о потенциальной угрозе ИИ-устройств для iPhone.

Планируемый тираж первого поколения устройств составит 100 миллионов экземпляров, что свидетельствует о масштабных маркетинговых амбициях компании. Однако эксперты выражают сомнения в потребительском спросе, учитывая провал аналогичных продуктов и необходимость убедить пользователей в преимуществах отдельного гаджета перед смартфонными приложениями.

Ожидается, что официальный анонс устройства состоится в рамках отдельного мероприятия в 2026 году. До этого OpenAI намерена сосредоточиться на доработке технологической базы и тестировании прототипов.