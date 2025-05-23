30 мая 2025 года в Marvel Rivals выйдет обновление 2.5 с новым персонажем Альтроном, расширенной системой совместных атак, картой «Hellfire Gala: Arakko» и масштабной балансировкой существующих героев.

Компания NetEase Games официально объявила о запуске 2.5-го сезона многопользовательского проекта Marvel Rivals, который запланирован на 30 мая 2025 года. Основным нововведением станет добавление Альтрона — антагониста, обладающего как стратегическими, так и поддерживающими способностями. Сюжетная линия сезона раскроет историю кражи технологий Кракоа, что приведёт к масштабным конфликтам и заложит основу для будущего контента.

Альтрон представлен как универсальный персонаж, сочетающий атакующий и поддерживающий потенциал. Его основным оружием являются энергетические лучи, дополненные способностью к полёту и исцелению союзников, что делает его ключевым элементом командной игры. По словам креативного директора проекта, уникальная механика героя позволит игрокам экспериментировать с тактиками и усиливать синергию между участниками команды.

Важным изменением станет обновление системы совместных атак. Добавлены шесть новых комбинаций, четыре удалены, одна подверглась балансировке. Среди них особенно выделяется связка Альтрона и Железного Человека, где первый использует усиленную версию «Уни-Луча», наносящего катастрофический урон. Другие командные атаки включают дуэты Венома и Джеффа Сухопутной Акулы («Symbiote Shenanigans»), Карателя и Чёрной Вдовы («Операция: Микрочип»), Луны Сноу и Соколиного Глаза («Ледяные Стрелы»), Ракеты Енота и Пени Паркер («Rocket Network»), а также Шторм и Джеффа («Джефф-Надо»).

В рамках обновления в игру будет добавлена карта «Hellfire Gala: Arakko», ранее связанная с Людьми Икс, но преобразованная Альтроном в технологическую пустошь. Эта локация, ставшая альтернативой Кракоа, отличается механизированным ландшафтом, что потребует от игроков адаптации тактик под новые условия.

Разработчики также провели масштабную балансировку, скорректировав характеристики ряда персонажей. Изменения затронули как усиление, так и ослабление способностей, что направлено на повышение разнообразия меты и конкурентной составляющей.

Обновление 2.5 для Marvel Rivals обещает стать одним из самых значимых в истории проекта.