Летом 2025 года Lies of P получит бесплатное обновление

Летом 2025 года выйдет дополнение Overture для Lies of P, однако разработчики из Neowiz анонсировали масштабное бесплатное обновление, которое затронет всех игроков, включая тех, кто не планирует приобретать DLC. Обновление добавляет новые уровни сложности и игровые режимы, значительно расширяющие возможности прохождения.

Среди нововведений появятся два новых уровня сложности: «Руководство бабочки» и «Пробужденная марионетка». Эти варианты предлагают упрощенный игровой процесс по сравнению с текущей версией. Текущий стандартный уровень сложности будет переименован в «Легендарный сталкер», оставаясь рекомендуемым выбором для начинающих игроков.

Кроме того, появится режим «Battle Memories» — классическая версия Boss Rush, где игроки будут последовательно сражаться с боссами из основной игры и дополнения. Доступ к этому режиму откроется после завершения сюжета хотя бы один раз, а пройти его можно будет через отель Krat Stargazer. Всего предусмотрено пять уровней сложности, причем два последних станут доступными только после успешного преодоления предыдущих этапов.

Еще одним новым режимом станет «Марш смерти»: здесь игрок должен победить трех боссов подряд с ограниченным запасом ресурсов и минимальной возможностью восстановления здоровья. Игрок сможет самостоятельно выбрать условия испытаний, включая окружение и противников. В данном режиме также предусмотрено пять уровней сложности.

Эти значительные расширения возможностей Lies of P способны привлечь внимание как новых, так и возвращающихся игроков. Точная дата выхода Overture и соответствующего обновления пока неизвестна.