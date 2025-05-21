Microsoft рассматривает интеграцию Steam в экосистему следующего поколения Xbox для объединения консольных и ПК-технологий.

Компания Microsoft изучает возможность внедрения сторонних цифровых магазинов, включая Steam, в экосистему следующего поколения консолей Xbox. По данным портала Windows Central, корпорация ведёт переговоры с платформами дистрибуции ПК, чтобы расширить функциональность будущей консоли, хотя тестирование ещё не началось.

Инсайдеры подтвердили, что идею интеграции Steam обсуждают в Microsoft уже давно. В интерфейсе Xbox ранее обнаруживали скрытые отсылки к сервису Valve, указывающие на проработку концепции. Ожидается, что следующая версия Xbox приблизится к архитектуре ПК, что облегчит совместимость с приложениями Windows. Переход на процессоры ARM маловероятен из-за сложностей с обратной совместимостью игр для прошлых поколений консолей.

Раньше внутренние документы Microsoft содержали сведения о проекте «Xbox PC» — гибридной платформе, объединяющей консольные и компьютерные технологии. Этот план был отклонён на раннем этапе разработки из-за опасений утратить поддержку старых игр. Сейчас усилия компании направлены на создание открытой экосистемы, позволяющей пользователям получать доступ к контенту из разных магазинов без ограничений.

Основной вопрос заключается в экономической выгоде такого шага. Если интегрировать Steam, Microsoft потеряет 30% комиссии с продажи игр через собственный магазин Xbox Store, ставя под сомнение прибыльность инициативы. Эксперты полагают, что компания компенсирует убытки расширением аудитории и монетизацией услуг вроде Game Pass.

Аналитики считают, что этот шаг существенно повлияет на игровую индустрию, стерев грань между консолями и ПК. Для реализации потребуется преодолеть ряд технических трудностей, включая адаптацию игр под разные аппаратные платформы и защиту безопасности кросс-платформенных покупок. Пока официальных комментариев от Microsoft и Valve не поступало, оставляя срок запуска и подробности проекта неопределёнными.