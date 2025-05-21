Компания OnePlus объявила дату выхода своего нового планшета — OnePlus Pad 3.

Компания OnePlus подтвердила выпуск нового планшета Pad 3, который станет глобальной версией ранее представленного в Китае OnePlus Pad 2 Pro. Официальная презентация устройства назначена на 5 июня 2025 года, а предварительные заказы уже открыты в ряде регионов. Модель позиционируется как конкурент премиальным планшетам Samsung и Apple, предлагая передовые характеристики в сочетании с обновленным дизайном.

OnePlus Pad 3 оснащен 13,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3392×2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, что обеспечивает детализированное изображение и плавную анимацию. Поддержка стандарта Dolby Vision расширяет возможности для работы с мультимедийным контентом. Сердцем устройства является процессор Snapdragon 8 Elite, работающий совместно с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 512 ГБ. Такая конфигурация гарантирует высокую производительность в ресурсоёмких задачах, включая видеомонтаж и 3D-рендеринг.

Планшет функционирует на основе Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15, оптимизированной для многозадачности. Функция Open Canvas позволяет одновременно запускать три приложения в разделённых окнах. Для коммуникаций предусмотрены модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а восьмисекционная аудиосистема обеспечивает объёмный звук.

Возможности камеры устройства включают основной модуль на 13 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп, соответствующие стандартам премиум-сегмента планшетов. Автономность обеспечивается батареей ёмкостью 12 140 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт — полная зарядка занимает менее двух часов.

OnePlus Pad 3 сохранил тонкий корпус толщиной 5,97 мм и массой 675 г, что делает его одним из наиболее компактных в своём классе. Дизайн дополнен магнитными контактами POGO для подключения аксессуаров и двумя вариантами цветов корпуса, включая эксклюзивную версию Storm Blue.