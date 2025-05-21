Universal Pictures представила трейлер заключительной части франшизы «Мир Юрского периода: Возрождение» (режиссёр Гарет Эдвардс), премьера которого запланирована на лето 2025 года, а сюжет сосредоточен на секретной миссии по извлечению генетического материала динозавров для создания лекарства.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила официальный трейлер заключительного фильма легендарной франшизы о динозаврах — «Мир Юрского периода: Возрождение». Премьера картины намечена на лето 2025 года, хотя точная дата премьеры в странах СНГ ещё не объявлена.

Сюжет фильма развивается через пять лет после событий «Мира Юрского периода: Господство» (2022 год), завершивших предыдущую трилогию. Экосистема Земли стала непригодна для массового расселения динозавров, и оставшиеся особи обитают исключительно в изолированных экваториальных зонах с благоприятным климатом. Главная сюжетная линия посвящена тайной операции по извлечению генетического материала трёх крупных динозавров, чьи гены содержат ключ к созданию уникального лекарства для людей.

Операцию возглавляет Зора Беннетт (Скарлетт Йоханссон) — специалист по специальным операциям в экстремальных условиях. Вместе с ней работают доктор-палеонтолог Генри Лумис (Джонатан Бейли) и руководитель группы Дункан Кинкейд (Махершала Али). Во время выполнения задания команде приходится столкнуться с неожиданными препятствиями. Герои также сталкиваются с семьей путешественников, чей путь был прерван нападением морских хищников. Общие усилия направлены на выживание на запретном острове, где находится разрушенная лаборатория из оригинального «Парка Юрского периода».

На острове кроме обычных видов динозавров живут мутации, возникшие вследствие неудачных генетических опытов. Среди них выделяется Дистортус Рекс — шестирукий гибрид тираннозавра, вдохновлённый образом ксеноморфа из вселенной «Чужого». Режиссёр Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории») сделал акцент на энергичные сцены борьбы с новыми видами, подчёркивая возвращение атмосферы оригинальных картин цикла.

Фильм будет длиться 134 минуты, став второй самой продолжительной лентой во всей франшизе после «Господства», который шёл 147 минут. Съёмки проводились в Таиланде, на Мальте и в Британии, а сценарий, написанный Дэвидом Кеппом (автором сценария первого «Парка Юрского периода»), включает ранее неизданные детали истории, созданные самим автором.

Предполагается, что «Возрождение» подведёт итог текущей эпохе франшизы, сочетая зрелищность боевика, научную фантастику и аллюзии на классические произведения Майкла Крайтона.