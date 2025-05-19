Хидео Кодзима сообщил, что разработка шпионской игры Physint займёт пять-шесть лет. Релиз ожидается в 2030–2031 годах, что может совпасть с выходом новой консоли Sony. Проект заявлен как эксклюзивный для PlayStation и станет «вершиной карьеры» Кодзимы. В игре будут сочетаться элементы кино и игр с использованием передовых технологий.

Хидео Кодзима, основатель Kojima Productions, в интервью французскому изданию Le Film Francais заявил, что работа над проектом Physint займет минимум пять-шесть лет. Это означает, что выход игры возможен лишь к 2030–2031 годам, что примерно совпадает с серединой жизненного цикла следующей консоли Sony, несмотря на то, что разработка ведется исключительно для платформы PlayStation. Игра была впервые представлена в январе 2024 года в рамках шоу State of Play, но подробности о сюжете, геймплее и технических особенностях до сих пор отсутствуют.

Кодзима подчеркнул, что Physint станет «кульминацией всей моей карьеры» и будет сочетать самые современные технологии с международным творческим коллективом. По его мнению, проект представляет собой нечто среднее между игрой и фильмом:

Это интерактивное развлечение, но одновременно оно имеет кинематографический стиль, сюжет, темы, актерское мастерство и звуковое оформление. Моя цель — стереть грань между этими медиа.

Подобный подход перекликается с традиционным стилем автора, известным своей склонностью к экспериментам с жанрами, такими как серия Metal Gear, где нарратив тесно переплетается с игровым процессом.

Игра заявлена как крупномасштабная шпионская история в жанре экшен, активно поддерживаемая Sony на каждом этапе производства. Тем не менее долгий цикл разработки порождает опасения: за этот период рынок может существенно измениться, а новое поколение игровых платформ, включая потенциально готовящуюся PlayStation 6, успеют выйти. Сам Кодзима упомянул возможность возвращения к кинорежиссуре после окончания работы над Physint, отметив это как своего рода дань уважения миру кино и желание сделать это еще будучи достаточно молодым.