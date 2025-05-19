На мероприятии Computex 2025 компания HP продемонстрировала серию ноутбуков OmniBook 5 с диагональю 14 и 16 дюймов. Эти устройства оснащены процессорами Snapdragon X Plus, ускорителями искусственного интеллекта Qualcomm Hexagon NPU, OLED-экранами с разрешением 2К. Также они поддерживают функцию Copilot+ и доступны по цене от 799 долларов. Старт продаж запланирован на июль 2025 года.

На выставке Computex 2025 компания HP анонсировала новую линейку ноутбуков OmniBook 5, ориентированную на использование технологий искусственного интеллекта. Устройства оснащены процессорами Snapdragon X и Snapdragon X Plus, а также нейронным процессором Qualcomm Hexagon NPU, обеспечивающим производительность до 45 TOPS. Это позволяет эффективно решать задачи, связанные с машинным обучением, обработкой данных и мультимедийными приложениями.

Линейка представлена двумя моделями: OmniBook 5 14 и OmniBook 5 16 с экранами OLED 2K (1920×1200 пикселей) диагоналями 14 и 16 дюймов соответственно. Дисплеи обеспечивают пиковую яркость 300 нит, охватывают 95% цветового пространства DCI-P3 и сертифицированы по стандарту TÜV Eyesafe, уменьшающему нагрузку на глаза благодаря снижению уровня синего излучения. Обе модели позволяют подключать внешние мониторы: либо один с разрешением 5K, либо сразу два дисплея формата 4K, что удобно для профессионального дизайна и многозадачной работы.

Основой новых моделей служат процессоры Snapdragon X Plus X1P-42-100 с максимальной тактовой частотой 3,4 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno, оперативная память LPDDR5X объемом до 32 ГБ и твердотельные накопители PCIe Gen4 NVMe емкостью до 1 ТБ. В устройствах реализованы предустановленные функции Copilot+, включающие специальную клавишу Copilot+ для мгновенного доступа к инструментам искусственного интеллекта, а также встроенный помощник HP AI Companion для обработки документов и повышения продуктивности.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности: ноутбуки оборудованы инфракрасной камерой Full HD 1080p с поддержкой технологии распознавания лиц Windows Hello, защитной шторкой объектива камеры и микроконтроллером доверенной платформы Trusted Platform Module (TPM). Интерфейсы подключения включают два порта USB Type-C с функцией DisplayPort 1.4a, порт USB Type-A и комбинированный аудиовыход. Среди беспроводных возможностей заявлены модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Емкости аккумулятора в 59 Вт⋅ч достаточно для обеспечения до 11 часов непрерывной работы, а функция быстрой зарядки HP Fast Charge восстанавливает уровень заряда батареи до 50% всего за полчаса при помощи блока питания мощностью 65 Вт. Система звука HP Audio Boost 2.0 с парой стереодинамиков и фильтром шумоподавления на основе искусственного интеллекта повышает качество общения в ходе видеоконференций.

Ноутбук OmniBook 5 14 стартует с цены $799, а старшая модификация с 16-дюймовым экраном предлагается за $849. Вся серия выполнена в элегантном серебристом оттенке Glacier Silver.