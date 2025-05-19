На выставке Computex 2025 компания HP анонсировала новую линейку ноутбуков OmniBook 5, ориентированную на использование технологий искусственного интеллекта. Устройства оснащены процессорами Snapdragon X и Snapdragon X Plus, а также нейронным процессором Qualcomm Hexagon NPU, обеспечивающим производительность до 45 TOPS. Это позволяет эффективно решать задачи, связанные с машинным обучением, обработкой данных и мультимедийными приложениями.
Линейка представлена двумя моделями: OmniBook 5 14 и OmniBook 5 16 с экранами OLED 2K (1920×1200 пикселей) диагоналями 14 и 16 дюймов соответственно. Дисплеи обеспечивают пиковую яркость 300 нит, охватывают 95% цветового пространства DCI-P3 и сертифицированы по стандарту TÜV Eyesafe, уменьшающему нагрузку на глаза благодаря снижению уровня синего излучения. Обе модели позволяют подключать внешние мониторы: либо один с разрешением 5K, либо сразу два дисплея формата 4K, что удобно для профессионального дизайна и многозадачной работы.
Основой новых моделей служат процессоры Snapdragon X Plus X1P-42-100 с максимальной тактовой частотой 3,4 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno, оперативная память LPDDR5X объемом до 32 ГБ и твердотельные накопители PCIe Gen4 NVMe емкостью до 1 ТБ. В устройствах реализованы предустановленные функции Copilot+, включающие специальную клавишу Copilot+ для мгновенного доступа к инструментам искусственного интеллекта, а также встроенный помощник HP AI Companion для обработки документов и повышения продуктивности.
Отдельное внимание уделено вопросам безопасности: ноутбуки оборудованы инфракрасной камерой Full HD 1080p с поддержкой технологии распознавания лиц Windows Hello, защитной шторкой объектива камеры и микроконтроллером доверенной платформы Trusted Platform Module (TPM). Интерфейсы подключения включают два порта USB Type-C с функцией DisplayPort 1.4a, порт USB Type-A и комбинированный аудиовыход. Среди беспроводных возможностей заявлены модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Емкости аккумулятора в 59 Вт⋅ч достаточно для обеспечения до 11 часов непрерывной работы, а функция быстрой зарядки HP Fast Charge восстанавливает уровень заряда батареи до 50% всего за полчаса при помощи блока питания мощностью 65 Вт. Система звука HP Audio Boost 2.0 с парой стереодинамиков и фильтром шумоподавления на основе искусственного интеллекта повышает качество общения в ходе видеоконференций.
Ноутбук OmniBook 5 14 стартует с цены $799, а старшая модификация с 16-дюймовым экраном предлагается за $849. Вся серия выполнена в элегантном серебристом оттенке Glacier Silver.